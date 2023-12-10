وكيل الأوقاف بسوهاج والأنبا باخوم يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

سوهاج - عمرو خلف

أدلى الدكتور أحمد حمادى وكيل وزارة الأوقاف لمنطقة سوهاج الأزهرية، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة والمنشآة بصوتيهما منذ قليل، فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى لجنة معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى فتيات الأزهرى بسوهاج.

وأكد حمادى، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن التصويت في الانتخابات واجب وطنى في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن الواجب الوطنى الأول أن يبادر كل مصرى بالمشاركة الإيجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأنه استحقاق دستوري وطنى، ويجب على المواطنين بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي.