اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس.. فيديو

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:35 م
وزير الخارجية يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس.. فيديو وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلي وزير الخارجية سامح شكرى بصوته منذ قليل ، بلجنة مدرسة سيزانبراوى بالتجمع الخامس، وذلك فى أول أيام التصويت فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وفور التصويت ، أثني الوزير الخارجية علي حرص الناخبين علي التوافد مبكراً للمشاركة، مؤكداً أن كثافة الإقبال تعكس مدي حرص المصريين علي ممارسة حقوقهم السياسية، ومدي وعيهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة الاصلاح السياسي التي بدأتها الدولة منذ سنوات.

وأكد أن مصر استعادت مركزها الدولى بفضل القيادة الحكيمة المتزنة.

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة أبوابها منذ قليل فى تمام التاسعة ، فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، والتي تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين علي التوافد علي مراكز الاقتراع فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وقبل بدء التصويت ، حرص رؤساء اللجان ومعاونيهم فى محافظة الجيزة علي التواجد مع مراجعة المعايير المنظمة للعملية الانتخابية داخل لجانهم والتأكد من سلامة كافة الإجراءات فى هذا الشأن.

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

 

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

 







سامح شكرى وزير الخارجية

وزير الخارجية

سامح شكرى

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة