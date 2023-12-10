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وزير التعليم يدلى بصوته فى لجنة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:57 ص
وزير التعليم يدلى بصوته فى لجنة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة وزير التعليم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024
كتب محمود طه حسين

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أدلى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، التي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى، أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني، حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" الذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام.
 
ووجه الوزير رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
 
 
وزير التعليم خلال مشاركته بالانتخابات
وزير التعليم خلال مشاركته بالانتخابات

 

وزير التعليم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024
وزير التعليم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

 

وزير التعليم يدلى بصوته فى الانتخابات
وزير التعليم يدلى بصوته فى الانتخابات

 







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وزير التعليم يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة



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