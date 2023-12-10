وزير التعليم الأسبق يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية

الدقهلية - شريف الديب

أدلى الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، بصوته الانتخابي بلجنة المدرسة البريطانية بالرحاب بالتجمع الخامس.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمظهر الحضاري للناخبين من أبناء الوطن في كافة ربوعه وحرصهم على التوجه للجان للإدلاء بأصواتهم بصورة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن أبناء مصر استطاعوا تحويل اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية لعرس وطني نفتخر به جميعا.

وأضاف الهلالي أن الانتخابات في يومها الأول كانت نموذجا في التنظيم الدقيق والإقبال الأكثر من المتوقع والمشاركة الواسعة لشباب مصر مؤكدا على ثقته بحرص أبناء مصر على التوجه للإدلاء بأصواتهم غدا وبعد غد ممن لم تمكنهم ظروفهم من التوجه للجان الانتخابية اليوم لاستكمال هذا المظهر الحضاري.