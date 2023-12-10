اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير البيئة الياباني يعلن عن إجراءات دعم للدول النامية خلال قمة cop28

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:00 ص
وزير البيئة الياباني يعلن عن إجراءات دعم للدول النامية خلال قمة cop28 قمة المناخ
أ ش أ

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أعلن وزير البيئة الياباني "شينتارو إيتو" عن إجراءات دعم للدول النامية من أجل مساعدتها على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
 
وقال إيتو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه يجب على جميع الدول أن تتحد من أجل معالجة أزمة المناخ، ولكن كل دولة تواجه تحديات مختلفة، مشيرا إلى أن اليابان تأمل في تقديم الدعم التكنولوجي والاقتصادي والمالي لحل الصعوبات.
 
وأضاف إيتو - خلال الاجتماع الوزاري في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقدة في دبي - أن اليابان ستساعد الدول النامية في آسيا على وضع أهداف من أجل خفض الانبعاثات باستخدام بيانات من قمر صناعي جديد لمراقبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعتزم إطلاقه العام المقبل.
 
كما أعلن إيتو عن إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير أنظمة الإنذار المبكر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أنها تهدف إلى مساعدة الدول النامية على التعامل مع الكوارث المتعلقة بتغير المناخ.






اليابان

وزير البيئة اليابانى

قمة المناخ

الدول النامية

COP28



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