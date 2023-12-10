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بالقاهرة الجديدة..

وزير الإسكان يُدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:12 ص
وزير الإسكان يُدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية وزير الإسكان خلال الإدلاء بصوته
كتب أحمد حسن

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الجزار يشيد بالتنظيم الجيد والمشرف.. ويدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات وأداء واجبهم الوطني

 
أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، مشيداً بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا العرس الانتخابي.
 
ودعا الدكتور عاصم الجزار، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.
 
وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.
 
 
 






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