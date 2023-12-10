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وزيرة التعاون الدولى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:43 ص
وزيرة التعاون الدولى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة الدكتورة رانيا المشاط خلال الإدلاء بصوتها
كتب محمد أسعد

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"المشاط": المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى

 
أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.
 
وعبرت وزيرة التعاون الدولى عن سعادتها بالمشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة فى الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري".
 
 وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا.






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