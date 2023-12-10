وزراء ومسئولو مصر أمام صناديق الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف

توافد عدد من الشخصيات العامة والوزراء على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وشهدت اللجنة الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم.
وزراء مصر
وزراء مـصر
أدلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبرواى بالقاهرة الجديدة
أدلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصوته بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بالعجوزة
أدلت وزيرة التضامن الاجتماعى نفين القباج بصوتها فى لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقى
اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أدلى بصوته بمدرسة مدينتى للغات
أدلى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بصوته فى اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين بمطار القاهرة الدولى
أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بصوته فى لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر
أدلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بصوته فى لجنة مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل
أدلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، بصوتها فى لجنة مدرسة أبى بكر الصديق بالشيخ زايد
أدلى المستشار محمد شوقى النائب العام بصوته بمقر لجنة بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة
أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بصوته بمقر لجنته بمدرسة المنارة بمدينة نصر
أدلى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بصوته فى الجامعة العمالية بمدينة نصر
أدلى المستشار عمر مروان وزير العدل بصوته أمام لجنة الاقتراع بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة
أدلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024
أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بمدينة نصر
أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بصوته أمام لجنة مدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة
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