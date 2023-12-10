اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نجوم ومشاهير مصر فى ماراثون الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:35 م
نجوم ومشاهير مصر فى ماراثون الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف نجوم ومشاهير بالانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توافد عدد من الشخصيات العامة والنجوم والمشاهير على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت اللجنة الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة.

 
نجوم مصر
نجوم مصر

مشاهير مصر

أدلى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بصوته فى لجنة مدرسة القومية الثانوية بالعجوزة

أدلى جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، بصوته داخل لجنته الانتخابية
 
أدلى نجم النادى الأهلى السابق ضياء السيد بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى مدرسة الليسيه بثكنات المعادى
 
أدلى طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنته الانتخابية
 
أدلى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بصوته داخل لجنته بمدرسة الملك فهد للتعليم الأساسى بمدينة نصر
 
أدلى عبد الباسط حمودة بصوته فى الانتخابات الرئاسة بإحدى لجان دار السلام
 
أدلت الفنانة حورية فرغلى بصوتها فى اللجنة الفرعية بمدرسة قصر الدبارة بوسط البلد
 
أدلى المطرب حسن شاكوش بصوته بمدرسة جواهر الثانوية بمنطقة بولاق الدكرور
 
أدلى الفنان محمود الليثى بصوته بمقر لجنة قصر الدبارة بوسط البلد
 
أدلى الفنان صبرى فواز بصوته بلجنة كلية فنون جميلة بمنطقة الزمالك






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة