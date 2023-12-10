نجوم ومشاهير مصر فى ماراثون الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

توافد عدد من الشخصيات العامة والنجوم والمشاهير على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت اللجنة الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة.

نجوم مصر

أدلى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بصوته فى لجنة مدرسة القومية الثانوية بالعجوزة

أدلى جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، بصوته داخل لجنته الانتخابية

أدلى نجم النادى الأهلى السابق ضياء السيد بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى مدرسة الليسيه بثكنات المعادى

أدلى طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنته الانتخابية

أدلى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بصوته داخل لجنته بمدرسة الملك فهد للتعليم الأساسى بمدينة نصر

أدلى عبد الباسط حمودة بصوته فى الانتخابات الرئاسة بإحدى لجان دار السلام

أدلت الفنانة حورية فرغلى بصوتها فى اللجنة الفرعية بمدرسة قصر الدبارة بوسط البلد

أدلى المطرب حسن شاكوش بصوته بمدرسة جواهر الثانوية بمنطقة بولاق الدكرور

أدلى الفنان محمود الليثى بصوته بمقر لجنة قصر الدبارة بوسط البلد

أدلى الفنان صبرى فواز بصوته بلجنة كلية فنون جميلة بمنطقة الزمالك