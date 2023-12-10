نائب وزير الإسكان ورئيس جهاز العاصمة الإدارية يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

كتب أحمد حسن

أدلي المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة باصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في مطلع اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية وذلك بمقر اللجنة رقم 18 بالعاصمة الإدارية الجديدة‏، حيث يظهر المصريين قوتهم في التعبير بحرية كاملة عن ارائهم في انتخاب رئيس الجمهورية هذا وإن دل فانما يدل علي قوة مصر.

كما أشاد بالتنظيم الجيد والمشرف، ودعا كافة العاملين بالعاصمة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني.

كما دعا، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بكامل حرية وإدلاء أصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستورى، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.