نائب محافظ البحيرة تقود مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

قادت منذ قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة مسيرة حاشدة بشوارع مدينة دمنهور، وذلك من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شارك فى المسيرة التى انطلقت من أمام ديوان عام محافظة البحيرة بشارع عبد السلام الشاذلى كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وذكية رشاد منسق المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، إضافة إلى عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالبحيرة.

وشهدت محافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى تجرى فاعليتها لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف قضائى كامل.

وتوافد عدد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر على المقار الانتخابية المختلفة للتصويت وسط إجراءات أمنية مشددة .

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية التى تجرى فعاليتها لمدة 3 أيام، بكافة مراكز ومدن المحافظة، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالبحيرة 672 مقرا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة وعدد 18 لجنة عامة، فيما يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 4 مليون و226 ألف و509 ناخب وناخبة.