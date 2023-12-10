نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

كتب أحمد حسن

أدلى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقارى والتجارى، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة الاقتراع بالعاصمة للإدارية الجديدة.

ودعا المهندس أمين غنيم، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصرى.

وأكد أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.