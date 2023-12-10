اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائبا محافظ الإسكندرية يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:38 م
نائبا محافظ الإسكندرية يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية.. صور نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم بصوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد رائد محمود سامي عبد الرحمن فتحي الإعدادية بنين.
 
كما أدلت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها الانتخابية بمدرسة عباس الأعصر الابتدائية.
 
وعقب إدلائهما بأصواتهما، قام كلًا من الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، بعدد من الجولات التفقدية على المقار الانتخابية على مستوى الأحياء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من جميع الإجراءات لتيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم.
 
ووجها الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية على المجهود المبذول في التنظيم والتأمين، مناشدين جموع المواطنين بضرورة حرصهم على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
 
نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته (1)
نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته 

نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته (2)
نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته 

نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته (3)
نائب محافظ الإسكندرية يدلى بصوته 
 
 
 

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة