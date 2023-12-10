منسق فريق المتابعين الدوليين يدعو لزيادة اللجان الفرعية لتفادى التكدسات

أ ش أ

قال منسق فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي إن هناك تكدسات للمواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، داعيًا لزيادة عدد اللجان الفرعية لتفادي هذه التكدسات.

وأضاف المنسق أن الفرق سجلت وجود أعداد ناخبين تتراوح ما بين 9 آلاف و12 ألف ناخب بالصندوق الواحد، مشيدًا بجهود القضاة المشرفين على اللجان، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير على ما يرام في سياق العينة التي زارها الفريق في 6 محافظات مصرية حتى الآن.

وأوضح أن الفرق الإقليمية المنبثقة عن الفربق الدولي قد زارت مجمعات انتخابية (35 من مقار الاقتراع) بـ14 مركزًا بمحافظات (القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والمنيا) والتي تضم نحو 130 لجنة فرعية، متوقعًا أن تحركات الفرق الإقليمية ستنتقل لقرابة 11 مركزًا آخر بالمحافظات المذكورة.

وتشارك المنظمة في متابعة الانتخابات الرئاسية بفريق دولي يضم 38 عضوا من الخبراء في مجال الانتخابات وقادة كبرى منظمات حقوق الإنسان من 16 دولة عربية وأوروبية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.