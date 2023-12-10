مصر هى الأهم.. احتفالية لطلاب جامعة القاهرة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

كتبت آلاء سيد زين

بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، على مستوى جمهورية مصر العربية، احتفل طلاب جامعة القاهرة أمام كلية الآداب من مختلف الكليات بحضور الدكتور محمد عثمان الخشب رئيس جامعة القاهرة و عدد من عمداء الكليات منهم الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة و المبادرة الطلابية " من أجل مصر " في احتفالية " انزل شارك... مصر هي الأهم "

وهدفت الاحتفالية لحث الشباب للنزول و التصويت في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول في أجواء حماسية إيجابية بالأغاني الوطنية و الهتافات حاملين أعلام مصر من مختلف طلاب الكليات و القائمين عليها من الأساتذة و العاملين.

و تنعقد الانتخابات بداية من الأحد 10 ديسمبر و حتى الثلاثاء 12 ديسمبر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية و يمكنك معرفة لجنتك الانتخابية من الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات حيث يتيح استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

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ويأتى ذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع أثناء تواجدها ومشاركتها فى ندوة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة حول حقوق المواطنة وإطلاق مبادرة لطلاب الكلية لمشاركة الطلاب" اليوم السابع" فى تغطية الانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.