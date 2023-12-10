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مصر تنتخب رئيسها والانتخابات الرئاسية المصرية هاشتاجات تتصدر تريند "إكس"

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:42 م
مصر تنتخب رئيسها والانتخابات الرئاسية المصرية هاشتاجات تتصدر تريند "إكس" حشود المشاركين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
كتب محمد رضا

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تصدرت هاشتاجات "مصر تنتخب رئيسها"، و"الانتخابات الرئاسية المصرية"، تريندات منصة "X" في مصر بعشرات آلاف التغريدات التي شارك من خلالها المصريون لحظات الاحتشاد أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس مصر القادم.

وعبر المغردون عبر تدويناتهم عن دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لدورة رئاسية جديدة من أجل استكمال مشوار بناء وتنمية الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار، وقالت مغردة تعليقًا علي صورتها من داخل لجنة الانتخابات: "في حب مصر كلنا بنشارك في الانتخابات الرئاسية".

مصر تنتخب رئيسها يتصدر تريند تويتر
مصر تنتخب رئيسها يتصدر تريند تويتر

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

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عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

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المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



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