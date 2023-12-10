اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وشاحنة بولاية "أوتار براديش" الهندية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:02 م
مصرع 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وشاحنة بولاية "أوتار براديش" الهندية حادث فى الهند
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الهندية، مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفل؛ جراء حادث تصادم وقع بين السيارة التى كانت تقلهم وشاحنة على طريق سريع خلال الساعات الماضية فى ولاية "أوتار براديش".


وذكرت الشرطة- حسبما نقلت قناة "إن دى تى في" الهندية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الأحد/- أن النيران اشتعلت فى السيارة عقب اصطدامها بالشاحنة، مما تسبب فى محاصرة الضحايا بالداخل وتعرضهم للحرق حتى الموت بمنطقة "باريلي".


بدوره.. قال المسئول البارز بالشرطة سوشيل شاندرا بهان، إن الركاب كانوا فى طريقهم لحضور حفل زفاف عندما وقع الحادث، وأنه تم إرسال جثثهم للتشريح.
يشار إلى أن الهند لديها سجل سيء فى حوادث الطرق، حيث يلقى أكثر من 110 آلاف شخص مصرعهم سنويا فى هذه الحوادث التى يلقى باللوم فى معظمها على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات.







الهند

تصادم

حوادث

أوتار براديش




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة