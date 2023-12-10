مسن يدلى بصوته على كرسي متحرك فى الأميرية: انزل وشارك واختار رئيسك

كتب أحمد طارق

حرص شخص من كبار السن على المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس جمهورية، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد، من على الكرسي المتحرك.

وتواجد المسن علي الكرسي المتحرك في إحدى لجان منطقة الأميرية للإدلاء بصوته في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة حق أصيل لكل مصرى ويجب على جميع الفئات أن تشارك فى اختيار رئيسها.