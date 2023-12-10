مسنة 75 عاما تدلى بصوتها بانتخابات الرئاسة:"سهرانة طول الليل علشان أجى"

كتب أحمد حسن

حرصت سيدة مسنة تبلغ من العمر 75 عاما، وتدعى حكمت السيد بدوى، علي الحضور مبكرا للجنة الاقتراع، مستندة علي عكاز لمساعدتها في الوصول الي اللجنة، وذلك للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وقالت حكمت السيد، إنها لم تستطع النوم طوال من أجل الحضور إلي اللجنة الانتخابية، موضحة أن أبنائها خارج مصر، وحرصت علي الخروج مبكرا حتي تصل إلي اللجنة وتدلي بصوتها في الانتخابات .

ودعت السيدة حكمت، كافة الشباب في مصر بسرعة الذهاب للجان الانتخابية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم حفاظا علي مصر، أم الدنيا، وقالت إن المشاركة واجب وطني علي كل مصري.