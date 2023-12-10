اليوم السابع
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مسنة بالسويس: حرصت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية لانحياز الرئيس للمرأة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:33 م
مسنة بالسويس: حرصت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية لانحياز الرئيس للمرأة احدى الناخبات بالسويس
السويس – السيد فلاح

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قالت المهندسة زينت جميل أبو الحسن، إنها حرصت علي الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة عمر مكرم الإعدادية، رغم مرضها وعدم قدرتها علي السير، حرصت منها علي المشاركة في العملية الانتخابية، ورد الجميل للرئيس السيسي، لانحيازه للمرأة، مشيرة إلى أن السيدات هن الأكثر حضورًا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

انتظمت اللجان الفرعية في محافظة السويس أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ التوافد من الناخبين على اللجان في تزايد وذلك بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة السويس 49 مركزا انتخابيا، تحتوى 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين، على مستوي أحياء المحافظة الخمسة، لاستقبال 484 ألف و502 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484 ألف و502 ناخبًا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 682 ألف و45 ناخبًا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186 ألف و762 ناخبًا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 783 ألف و89 ناخبًا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129 ألف و463 ناخبًا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 216 ألف و43 ناخبًا.

سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(1)
سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(1)

 

سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(2)
سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(2)

 

سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(3)
سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(3)

 

سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(4)
سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(4)

 

سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(5)
سيدة-مسنة-بالسويس-تدلى-بصوتها-فى-الانتخابات-(5)

 







انتخابات الرئاسة

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الهيئه الوطنيه للانتخابات

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مرشحي الرئاسة المصرية

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مرشحين الرئاسه 2024

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