مستقبل وطن الشروق يستقبل المواطنين أمام لجان الانتخابات بالأعلام.. صور

استقبل حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق، جماهير حاشدة من المواطنين على اللجان الانتخابية بمدرستى الطبرى والتى تضم 6 لجان فرعية إحداهم مخصصة للمغتربين، ومدرسة الشهيد ياسر جنينه والتى تضم 5 لجان فرعية.

وأكد المهندس إبراهيم شفيق، رئيس حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق، أن الحزب استقبل المواطنين من السابعة صباحا، وأنهى جميع استعداداته لاستقبال العرس الديمقراطى تحت شعار " فى حب مصر"، مضيفا أن الجميع يعمل من أجل نجاح العملية الإنتخابية بالاستحقاق الدستورى الأهم فى مصر.

من جهته، قال الدكتور أبو بكر عبد ربه، أمين تنظيم الحزب بمدينة الشروق، إن الحزب يستعد لهذا الاستحقاق الدستورى منذ وقت طويل من أجل إظهار العملية الانتخابية فى أزهى صورها، مؤكدا أن جموع المواطنين الهادرين على لجان الانتخابات أكدوا على حب الوطن وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك استمرارا لمواصلة مسيرة الانجازات.

وتابع: مستبشرون بأن يمر اليوم الانتخابى بسلام واطمئنان، مؤكدا أن المواطنين جاءوا معبرين عن حبهم للوطن رافعين أعلام مصر وارتفعت الزغاريد، فى جو مليئ بالبهجة والسرور.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التى ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.