اليوم السابع
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مدير عام وعظ بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:24 م
مدير عام وعظ بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صور مدير عام وعظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بورسعيد - محمد عزام

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أدلى الشيخ محمد عفيفي، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنته الانتخابية في مدرسة محمد فريد الابتدائية الواقعة في نطاق حي الزهور أكبر الأحياء الشعبية وأكثرها كثافة سكانية بالمحافظة.
 
وحرص مدير عام وعظ بورسعيد وجميع العاملين بالمنطقة الأزهرية والوعاظ والواعظات ومشايخ الأزهر الشريف بالمحافظة على الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العملية الانتخابية، حيث تواجدوا في مقارهم الانتخابية منذ أول ساعات لفتح صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وحث الشيخ محمد عفيفي المواطنين على النزول والمشاركة وعدم التخاذل والسلبية، مناشدا الأهالي بمحافظة بورسعيد وجميع محافظات مصر على التلاحم والالتفاف حول الوطن،  الإيجابية التي تحتاجها مصرنا الغالية من كل مصري مخلص.
 
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين. 
 
واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة. 
 
ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.
مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(1)
مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(1)

 

مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(2)
مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(2)

 

مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(3)
مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(3)

 

مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(4)
مدير-عام-وعظ-بورسعيد-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-(4)

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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