محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير العملية الانتخابية، و فتح اللجان الانتخابية وانتظام عملها في كافة المقرات والمراكز على مستوى المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية، بديوان عام المحافظة.

و تابع المحافظ، سير العملية الانتخابية منذ بدء الدقائق الاولى لعملية التصويت وسيرها بشكل طبيعي في كافة اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أجهزة المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، خلال فترة الانتخابات، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، لتذليل أى معوقات وتوفير كافة سبل الراحة أمام الناخبين.

وجدد محافظ مطروح، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، و اعتبار ذلك واجب وطنى للحفاظ على الوطن، لاستكمال مسيرة البناء و التنمية، وإرسال رسالة للعالم بمدى وعى المصريين بحقوقهم الدستورية .

وشهدت اللجان بمختلف مدن ومراكز المحافظة منذ صباح اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مختلف اللجان.