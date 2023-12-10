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محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:46 ص
محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة جانب من المتابعة
مطروح -حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير العملية الانتخابية، و فتح اللجان الانتخابية وانتظام عملها في كافة المقرات والمراكز على مستوى المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية، بديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين وبدء التصويت خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية،  التى تستمر على مدار أيام  10, 11, 12 ديسمبر الجارى، مؤكدا عدم رصد شكاوى او معوقات في 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8،  وهي 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي 35 لجنة إنتخابية، بإجمالي عدد الناخبين  342 ألفًا بالمحافظة، مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي 35 لجنة إنتخابية.
 
و تابع المحافظ، سير العملية الانتخابية منذ بدء الدقائق الاولى لعملية التصويت وسيرها بشكل طبيعي في كافة اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أجهزة المحافظة،  مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة،  خلال فترة الانتخابات، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، لتذليل أى معوقات وتوفير كافة سبل الراحة أمام الناخبين.
 
وجدد محافظ مطروح، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، و اعتبار ذلك واجب وطنى للحفاظ على الوطن،  لاستكمال مسيرة البناء و التنمية،  وإرسال رسالة للعالم  بمدى وعى المصريين بحقوقهم الدستورية .
 
وشهدت اللجان بمختلف مدن ومراكز المحافظة منذ صباح اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مختلف اللجان.
 

 







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