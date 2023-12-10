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محافظ قنا يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:20 م
محافظ قنا يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية اللواء أشرف الداودى
كتب خالد إبراهيم

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أدلى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بصوته فى الانتخابات الرئاسية  2024 من داخل لجنة مدرسة قنا الرسمية للغات المخصصة للمغتربين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و اللواء محمد حلبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اللواء أشرف الداودى أثناء الادلاء بصوته
اللواء أشرف الداودى أثناء الادلاء بصوته

 

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

 

 وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر، تزامنا مع فتح اللجان فى أول أيام الانتخابات الرئاسية والتى تستمر لمدة 3 أيام، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

المحافظ يدلى بصوته
المحافظ يدلى بصوته

 

حشود كبيرة بالمحافظة
حشود كبيرة بالمحافظة

 

وأكد الداودى، أن المحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

حضور شبابي مكثف
حضور شبابي مكثف

 

طوابير الناخبين
طوابير الناخبين

 

وأضاف الداودى أن المحافظة ستتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على جميع المواطنين وحق دستورى لهم خاصة فى ظل المرحلة الدقيقة والهامة التى تمر بها الدولة المصرية.

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7






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