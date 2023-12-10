اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:23 م
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محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته فى لجنة المغتربين بطور سيناء.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:19 م
محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته فى لجنة المغتربين بطور سيناء.. صور اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أدلى اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بصوته داخل لجنة مدرسة الزهراء المخصصة للمغتربين والوافدين بطور سيناء، في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح اليوم الأحد، والمستمرة لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.
 
وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. 
 
وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.
 
يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة  موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، و مدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.
 
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اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته
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اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته
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اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته
 






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