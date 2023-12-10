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محافظ بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:18 م
محافظ بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 محافظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بورسعيد - محمد فرج

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أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة مدرسة "أم المؤمنين" الابتدائية المعتمدة بحى الشرق، وسط توافد مكثف من المواطنين للادلاء بصوتهم.
 
وحرص محافظ بورسعيد على مشاركة المواطنين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للعملية الانتخاببة 2024، وتأكد المحافظ من انتظام سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر،  مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين و القائمين على العملية الانتخابية. 
 
جدير بالذكر أن أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم رئيسا للدولة المصرية، بالإضافة لـ80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

 







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