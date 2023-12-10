محافظ بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص محافظ بورسعيد على مشاركة المواطنين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للعملية الانتخاببة 2024، وتأكد المحافظ من انتظام سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين و القائمين على العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم رئيسا للدولة المصرية، بالإضافة لـ80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.