محافظ الجيزة يدعو جموع المواطنين للمشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى

كتبت - مرام محمد

أدلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة عثمان بن عفان بحي العمرانية.

واطمأن محافظ الجيزة على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أيام 10 و 11و 12 ديسمبر الجارى.

ودعا محافظ الجيزة جموع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وأوضح اللواء أحمد راشد أنه منذ التاسعة من صباح اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع الجهات المعنية والمديريات مع التواجد الميداني للأحياء والمراكز وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا.