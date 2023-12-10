محافظ الإسماعيلية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم- عبد الحليم سالم

أدلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين بموقف الإسماعيلية العمومي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي شهدت توافد من الناخبين، تزامنًا مع فتح اللجان في أولى أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة 3 أيام، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من قيادات الجامعة وطلاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية. وأشاد محافظ الإسماعيلية بإقبال الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكافة المقار الانتخابية، خاصة لجان الوافدين بكافة أرجاء المحافظة. وحرص "بشارة" على الحوار مع الشباب المتواجدين أمام مقر اللجنة، للتعرف على أي مشكلات قد واجهتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفًا المشاركة في الانتخابات بالواجب الوطني على كل مواطن له حق الانتخاب.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار؛ حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لاستقبال نحو 963 ألف و273 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، من بينهم 10 مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.

وترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024في أولى أيامها، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وبدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك للتحرك المبكر في حال حدوث أي معوقات.

انعقدت غرفة العمليات الرئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية و السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية وكذلك مسئولي كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في هدوء ويسر، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان

‏وأشار المحافظ، إلى أهمية الحرص على الأمن والنظام وسهولة إدلاء المواطنين في مختلف المصالح والمؤسسة بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي الكبير.

وخصصت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 963 ألف و273 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10 لجان انتخابية، و10 لجان عامة.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.

وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية علي تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلى إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والآمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.