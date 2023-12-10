اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: اليوم الأول للعملية الانتخابية لم يسجل وجود أي شكاوى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:58 م
محافظ الإسكندرية: اليوم الأول للعملية الانتخابية لم يسجل وجود أي شكاوى جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إغلاق صناديق الانتخاب أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساءً، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، وذلك بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024. 

وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتًا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، لم ترصد أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.
 
جاء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، ورؤساء شركات المرافق ومديرو المديريات وجميع الجهات المعنية.

 







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