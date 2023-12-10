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مجلس الغرفة التجارية يدعو للمشاركة فى الانتخابات بمسيرة حاشدة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:31 م
مجلس الغرفة التجارية يدعو للمشاركة فى الانتخابات بمسيرة حاشدة أيمن العشري خلال المشاركة في الانتخابات
كتب إسلام سعيد

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نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اليوم الأحد مسيرة حاشدة  للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، وانطلقت المسيرة المكونه من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وموظفي الغرفة وذلك من أمام  مقر الغرفة التجارية للقاهرة حتي مقر النادي الأهلي بالجزيرة  للإدلاء بالأصوات داخل اللجنة المقررة للإنتخابات الرئاسية.
 
ودعا أيمن العشري الذي قاد هذه المسيرة، المصريين بالتصويت في ماراثون الإنتخابات الرئاسية مشيرًا إلي ثقته في وعي المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.






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