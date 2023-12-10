لجان انتخابات أسيوط تشهد إقبالا كبيرا فى الفترة المسائية من السيدات وكبار السن

أسيوط - هيثم البدرى

شهدت اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية 2024 بقرى ومراكز محافظة أسيوط، إقبالا كبيراً فى الفترة المسائية، من السيدات وكبار السن، الذين حرصوا على الذهاب للجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى بدأت اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام هى 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء تحت إشراف قضائى كامل.

وأشار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى أن لجان مراكز ساحل سليم، والبدارى، وديروط وحى شرق وغرب والغنايم شهدت إقبالا كبيرا مساء اليوم قبيل غلق باب اللجان فى اليوم الأول للانتخابات، كما تلاحظ توافد أعداد كبيرة من ذوى الهمم الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى، لافتا إلى أن اللجان الانتخابية فى اليوم الأول شهدت إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر من المواطنين لاختيار من يمثلهم من مرشحى الانتخابات الرئاسية وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وبمشاركة وتنظيم بعض اللجان الشبابية التى تمثل مؤسسات المجتمع المدنى، حيث شارك شباب حملة "بشبابها" التابعة لوزارة الشباب والرياضة وشباب لجان المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط وشباب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات، فى تنظيم دخول المواطنين للجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم ومساعدة كبار السن وذوى الهمم من دخول اللجان.

وأوضح محافظ أسيوط أن الانتخابات سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة بالاضافة الى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائى كامل.