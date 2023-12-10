كبار السن فى مقدمة الناخبين بلجنة المغتربين بالجمالية.. صور

كتب محمد تهامى زكى

اصطف عشرات المواطنين أمام لجنة المغتربين في الدراسة بقسم الجمالية فى انتظار دورهم لدخول لجان الانتخاب والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بأول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتى يتنافس فيها 4 مرشحين وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.



الانتخابات الرئاسية

بدورها، حرصت قوات الشرطة تأمين اللجان والحفاظ على سلامة الناخبين فى العرس الديمقراطى التى ينتخب فيها المصريون رئيسهم القادم لفترة رئاسية تمتد لـ 6 سنوات.



بدء التصويت

وكان عشرات المواطنين احتشدوا أمام مدرسة الحسين الإعدادية فى الدراسة بقسم الجمالية، للإدلاء بأصواتهم بعدما فتحت لجان الانتخاب وصناديق الاقتراع أمامهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



جانب من الحضور



داخل اللجنة

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.



كبار السن ينتظرون

وانتخابات الرئاسة 2024، هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.