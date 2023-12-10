اليوم السابع
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كاهن الكنيسة السريانية: المشاركة السياسية إيمان عميق ومحبة خالصة للبلد

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:46 م
كاهن الكنيسة السريانية: المشاركة السياسية إيمان عميق ومحبة خالصة للبلد الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر
كتب محمد الأحمدى

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صرح الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أن هذا التوقيت الذي نشهد فيه مصر بين دعم الوطن والسعي نحو الجمهورية الجديدة يلزم منا المشاركة الإيجابية والاستفادة من الحقوق الدستورية؛ حيث حث أبناء الرعية السريان المصريين على ضرورة الانتفاع من حقوقهم الأساسية وقال: "إن المشاركة السليمة لكل مواطن صالح هي واجب أساسي، نابع عن إيمان عميق ومحبة خالصة لهذا البلد الذي ينتمي إليه ليس المصري فقط، بل كل شرقي وأجنبي يحيا على ترابه المبارك".
 
وأضاف: وحسنٌ ما أوحاه الروح على لسان نبيه إشعياء "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ". (إشَعْيَاء 25:19)، هذه البركة التي يتمتع بها المواطنون أصحاب الأرض والذين يعيشون عليها، بركة الخيرات الروحية والمادية، بركة تجعلها من الأمم المتميزة والشامخة كشموخ نخيلها والعريقة كأهراماتها العجيبة، والمعطاءة كنهرها الدافق".
 
وأعرب قدسه عن اهتمامه الكبير وحرصه على متابعة الانتخابات الرئاسية الجارية، وأنه يحض أبناءه الروحيين على المشاركة منذ اللحظات الأولى لبدء العملية الانتخابية، وأكد أنه يصلي دائماً من أجل مصر وكل العالم لكي يحل السلام والاستقرار فيه.






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