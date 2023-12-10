قيادات أنربك للبترول والعاملين يشاركون في التصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

كتبت -مروة الغول

حرصت قيادات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات( أنربك ) إحدى شركات قطاع البترول، والعاملين فيها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت مؤكدين أنها واجب وطنى للحفاظ على استقرار البلاد والحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر خلال العشرة سنوات الماضية.

وأشار المهندس سيد الراوى رئيس الشركة، إلى أن مشاركة العاملين في هذا الحدث تاتى انطلاقا من المسئولية الوطنيه تجاه الوطن وإيمانا بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الأهم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها الدولة المصرية.