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فى حب مصر.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:47 م
فى حب مصر.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. صور أعضاء التنسيقية يشاركون في الانتخابات الرئاسية
كتب محمد السيد الشاذلى

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شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية، فى عدد من اللجان العامة والفرعية فى محافظات شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، القليوبية.

وأدلى وائل حجازي من محافظة شمال سيناء بصوته بمدرسة رفيق عزت الإعدادية بنين قسم ثاني العريش، ومن محافظة القاهرة أدلت صفاء حسني بصوتها فى مدرسة محمد فريد الابتدائية بعابدين، وشارك أحمد موسي عضو التنسيقية بصوته فى مدرسة سعد بن أبي وقاص، مدينة نصر، وأدلى مينا عماد الجاولي بصوته فى مدرسة ناصر الإعدادية ، شبرا .

كما أدلى محمود أشرف خليل بصوته فى مدرسة الجمهورية المشتركة بالمعادي، ومن القليوبية، شارك محمد الصعيدي بصوته فى مدرسة الصداقه المصرية الأذربيجانية الرسمية للغات بالعبور .

ومن محافظة الجيزة، شاركت شيرين خالد بصوتها من لجنة مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، وأدلى أحمد الحمامصي بصوته من لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، الدقي، وأدلى أحمد مسعد زهران بصوته من مدرسة طلعت حرب الإبتدائية ، العجوزة ، وأدلى محمد نبيل بصوته فى الانتخابات الرئاسية من مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية .

و تصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

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