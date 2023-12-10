اليوم السابع
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غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية تتابع سير العملية الانتخابية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:53 ص
غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية تتابع سير العملية الانتخابية غرفة عمليات نادي النيابة الادارية
كتب عبد الله محمود

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بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية، متابعة أعمالها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث قامت بمتابعة انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى اللجان الفرعية ومتابعة بدء السادة أعضاء النيابة الإدارية للإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة ببدء أعمال الاقتراع.

وباشرت جميع اللجان الفرعية أعمالها فى التوقيتات المحددة وسط إقبال كثيف من السادة المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الدقائق الأولى من بدء أعمال التصويت.

ورصدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية  تأمين كامل لمقرات اللجان الانتخابية والمحاور والطرق المؤدية لها  وتامين الناخبين وتسهيل حركتهم وتامين كامل لاعضاء وقد وجهة الغرفة الشكر الى وزارة الداخلية للجهد المبزول من جانبها فى تامين العملية الانتخابية

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية الى تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات المباشر مع جميع أعضاء الهيئات القضائية وتوفيرها جميع الوسائل والسبل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة  تدير العملية الانتخابية وفق أعلى معدلات الشافيفية والنزاهة الدولية وصولا إلى أن تأتى الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الوطنية. 

 

 







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