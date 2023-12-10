غرفة الصناعات الهندسية تبحث خطتها للمشاركة في المعارض الدولية خلال 2024

كتب إسلام سعيد

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماع اجتماعا اليوم لبحث خطة مشاركتها في المعارض الدولية خلال عام 2024 .

شارك في الاجتماع أشرف الهواري ممثل شركة بيزنس بلس لتنظيم المعارض الدولية و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية و كامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة .

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن خطة الغرفة خلال الفترة المقبلة هي تواجد المنتجات المصرية في الاسواق العالمية وكذلك فتح اسواق تصديرية للصناعات الهندسية المصرية بمختلف أنواعها.

واكد ان تجربة الغرفة مؤخرا في معرض التشييد والبناء بمدينة بغداد بالعراق حققت نجاحًا كبيرا واكدت وجود طلب كبير على المنتجات المصرية في السوق العراقي ولذلك نحن نستهدف في خطتنا التوسع في المشاركة بعدد من المعارض في العراق .

وقال أشرف الهواري ممثل الشركة المنظمة للمعرض أن السوق العراقي سوق واعد وكانت مشاركة الغرفة به قويا جدا وتمثيل مشرف من الغرفة من خلال رئيس الغرفة والمدير التنفيذي للغرفة .

وقام أشرف الهواري بتقديم درع تكريم الى محمد المهندس رئيس الغرفة على المجهود الذي تم بذله والنجاح الذي تم بمعرض بغداد للتشييد والبناء بمشاركته.

وعن خطة المعارض التي تستهدف غرفة الصناعات الهندسية المشاركة بها كشف محمد المهندس أن الغرفة تستهدف التواجد بالسوق العراقي بشركاتها من خلال المشاركة في معرض الزراعة والمعدات والآلات والتعبئة والتغليف اكتوبر 2024 وكذلك في شهر نوفمبر 2024 ندرس المشاركة في معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والطاقة الجديدة والمتجددة والأدوات الصحية والمواسير والإنارة بكل أنواعها والطاقة الشمسية وايضا في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 ندرس المشاركة في معرض تجهيزات المنزل والكافيهات والمطاعم والفنادق في بغداد بالاجهزة المنزلية والأواني والادوات الكهربائية.

أما في المغرب فنحن نشارك في معرض "اليك إكسبو" في الدار البيضاء من 7 الى 9 نوفمبر 2024 وتدرس الغرفة أيضا التواجد في السوق الليبي لتنظيم معرض للطاقة الجديدة والمتجددة.