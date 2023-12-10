اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غازتك توفر كافة التسهيلات للعاملين للمشاركة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:49 م
غازتك توفر كافة التسهيلات للعاملين للمشاركة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية العاملون بالشركة
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" إحدى شركات قطاع البترول تحت قيادة المـهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة بتوفير كافة التسهيلات للعاملين للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في الفترة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء القادم، وذلك للحرص على المشاركة المدنية الفعالة وتعزيز الوعي السياسي.    
 
وأعرب المهندس المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة، عن حرصه على التزام جميع العاملين بالشركة بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة فى الإستحقاقات الوطنية.

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة