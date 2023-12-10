غازتك توفر كافة التسهيلات للعاملين للمشاركة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

كتبت - مروة الغول

قامت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" إحدى شركات قطاع البترول تحت قيادة المـهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة بتوفير كافة التسهيلات للعاملين للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في الفترة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء القادم، وذلك للحرص على المشاركة المدنية الفعالة وتعزيز الوعي السياسي.

وأعرب المهندس المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة، عن حرصه على التزام جميع العاملين بالشركة بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة فى الإستحقاقات الوطنية.