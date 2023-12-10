عوض تاج الدين عقب الإدلاء بصوته بمصر الجديدة: نعيش مرحلة مهمة جدا فى تاريخ مصر

كتب محمود راغب - ندى سليم - تصوير كريم عبد العزيز

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ا لانتخابات الرئاسية 2024 مرحلة مهمة جدا فى تاريخ مصر بعد تطور حقيقى تشهده مصر فى مختلف مجالات الحياة، خاصة القطاع الصحى.

وأضاف تاج الدين، خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة مصطفى كامل بالشيراتون مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، أن المرحلة القادمة تحتاج جهدا كبيرا جدا لاستكمال مسيرة النمو والازدهار.

وتابع: "القطاع الصحى يشهد تطورا كبيرا والفترة المقبلة ننطلق فى مجالات كثيرة أهمها استكمال تطبيق التأمين الصحى الشامل الذى دخل 6 محافظات"، لافتا إلى أن هناك تطورا كبيرا فى المنشآت الصحية لكى نقدم للمواطن المصرى رعاية طبية على أعلى مستوى، فضلا عن التطوير والدعم المستمر للكوادر الطبية.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.