اليوم السابع
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علا الشافعى: ما حدث اليوم أثبت وعي الشعب للأحداث بالداخل والخارج

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:36 م
علا الشافعى: ما حدث اليوم أثبت وعي الشعب للأحداث بالداخل والخارج علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
منة الله حمدى

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حرصت الأستاذة علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع على المشاركة بصوتها فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد نبيل السيد الردة التجريبية بمنطقة المهندسين.

 

وقالت إن المشهد تميز بالإقبال الشديد من المواطنين بالمحافظات وخاصة الحدودية، وأن المصريين مصرون على الإدلاء بأصواتهم تواجدهم داخل العملية الانتخابية بوضوح، وما حدث اليوم أثبت أن الشعب واعٍ جدا للأحداث سواء بالداخل أو بالخارج، واعى جدا لظروف البلد عشان كده ينزل ويختار مرشح ٢٠٢٤.

 

وتابعت رئيس تحرير "اليوم السابع" أن المرأة حصلت على مكانة مميزة ضمن أماكن كثيرة ومختلفة منها وزيرات برلمانيات وفى كافة الأماكن والمناصب، والحقيقة أن تمكين المرأة وما وصلت إليه بفضل الرئيس السيسى، الذى لم يتردد يوما فى الإشادة بدور المرأة وتأكيد على ما تقوم به من أدوار متعددة وضرورة الالتفات لقانون الأحوال الشخصية وما كان يحمله من إجحاف بحقوق المرأة وضرورة اصدار تشريعات جديدة، وإضافة إلى كوتة المرأة فى مجلس النواب والشيوخ.







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