عروسان بملابس الزفاف يصوتان فى انتخابات الرئاسة بمنشأة القناطر.. صور

كتب أحمد حربي

أدلى عريس وعروسه بصوتيهما مساء اليوم الأحد فى الانتخابات الرئاسية بلجان دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة، حيث تواجدا وسط احتفالات كبيرة من الحضور والمشاركين فى العرس الانتخابي، وحرص المتواجدون بمدرستى الوحدة والإعدادية المشتركة بقرية أبوغالب على الترحيب بالعروسين وسط حفل وزفة بلدى.

كما ظهرت المشاركة النسائية أمام مدرسة عادل عبيدو التجريبية والاعدادية المشتركة في أبوغالب بشكل ملحوظ في مظهر حضاري لتأدية الواجب الوطني تجاه الدولة.

وشهدت لجان الانتخابات والمقرات الانتخابية فى دائرة منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، إقبالا وزحاما كبيرا من الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.