اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:30 م
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عجوز على كرسى متحرك تحتفل بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة على طريقتها الخاصة.. "فيديو"

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:07 م
عجوز على كرسى متحرك تحتفل بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة على طريقتها الخاصة.. "فيديو" مسنة ترقص على كرسى متحرك بمصر القديمة
كتب محمد سعودى

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شهدت اللجان الفرعية بمصر القديمة، فرحة عارمة بين الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وخرجت عجوز بكرسى متحرك بعد الإدلاء بصوتها وهى تصفق وتحتفل مع أسرتها، بينما أعربت أخرى عن سعادتها وهى تزغرد فرحا لمشاركتها فى العملية الانتخابية بإحدى لجان مصر القديمة.

وواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية داخل اللجان الفرعية بمصر القديمة، ظهر اليوم، حيث توافد المواطنون إلى اللجان حرصًا منهم على المشاركة، وزادت أعدادهم بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.

مسنة ترقص على كرسى متحرك بمصر القديمة
مسنة ترقص على كرسى متحرك بمصر القديمة
 
مسنة تحتفى بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية
مسنة تحتفى بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية

وحضر القضاة المشرفين إلى اللجان للإشراف على العملية الانتخابية منذ الصباح، حيث تأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وفى وقت سابق، دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

مسنة سعيدة بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية
مسنة سعيدة بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية

كبار السن يشاركون بقوة في الانتخابات الرئاسية

كبار السن يشاركون بقوة في الانتخابات الرئاسية
 
مسنة على كرسى متحرك تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية
مسنة على كرسى متحرك تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7







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