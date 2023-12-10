اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خلال نوفمبر الماضى...

عجز الموازنة العامة الإسرائيلية يسجل ارتفاعا قياسيا جراء استمرار الحرب على غزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:06 م
عجز الموازنة العامة الإسرائيلية يسجل ارتفاعا قياسيا جراء استمرار الحرب على غزة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
أ ش أ

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ارتفع مستوى العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية عن شهر نوفمبر الماضى إلى ما يعادل 3.4 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل مسجلا قيمة قدرها 62.3 مليار شيكل عن فترة ال12 شهرا المنتهية فى نوفمبر الماضى .

و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الاسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجارى فى مقابل تقديرات أولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذى أربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية و ارهق الوضع الاقتصادى للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن .


و صعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر الماضى على هذا النحو بعد ان كانت قيمته لا تتعدى نسبة 1.5 % من ناتج اسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 2.6 % بنهاية اكتوبر الماضى .


و بلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 16.7 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 1.7 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لاسرائيل فى نوفمبر 2022 .


كما بلغ حجم الانفاق الحكومى هذا العام فى إسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضى الى 445 مليار شيكل ، و بلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 5.8 مليار شيكل .


و اشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الاسرائيلية الى ان اجمالى ايرادات الدولة خلال الاشهر الاحد عشر المنتهية فى نوفمبر الماضى و منذ بداية العام الجارى بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 6.2 % عن ايرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022 .







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