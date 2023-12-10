صندوق النقد الدولى يوافق على قرض قيمته 390 مليون دولار لدولة توجو

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وافق خبراء صندوق النقد الدولى على قرض قيمته 390 مليون دولار عقب مناقشة دعم الصندوق مع السلطات التوجولية لسياستها وخططها الإصلاحية وتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وذكر صندوق النقد، فى بيان اليوم /الأحد/، أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات التوجولية بشأن برنامج مدته 42 شهرًا.



وأوضح أن البرنامج الاقتصادى للسلطات يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتعزيز القدرة على تحمل الديون مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً فيما يخضع الاتفاق على مستوى الموظفين لموافقة إدارة صندوق النقد الدولى والمجلس التنفيذى.



وأكد صندوق النقد أن توجو التزمت ببرنامج إصلاح اقتصادى واسع النطاق يعتمد على خطة التنمية الحكومية والتصدى للتحديات التى تواجه البلاد، بما فى ذلك المخاوف الأمنية الملحة.