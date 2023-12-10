صحف بريطانيا: رئاسة سوناك للحكومة فى خطر بعد رفض المحافظين خطة رواندا

كتبت : ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن رئاسة ريشى سوناك للحكومة البريطانية تواجه اختبارا قويا بعدما خلص ما يسمى بـ "غرفة النجمة" من محاميى حزب المحافظين إلى أنه خطته لإنقاذ برنامج اللجوء المتعثر فى رواندا ليست مناسبة للغرض، مع لجوء رئيس الوزراء البريطانى إلى ديفيد كاميرون لدرء التمرد فى حكومته، بحسب ما ذكرت تقارير.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم الذى سيراقب عن كثب من قبل العشرات من النواب المتمردين، يمهد لهزيمة محتملة لسوناك فى تصويت حاسم فى مجلس العموم يوم الثلاثاء، والذى يعتد على فارق 28 صوت، فى صراع يذكر بمعركة تريزا ماى مع حزب المحافظين المنقسم بشدة حول بريكست.

وبدا أن وزيرة الداخلية المقالة سيولا برافرمان قد اتهمت سوناك بالكذب مع انتقادها ادعائه الغريب بأن صفقة رواندا يمكن أن تنهار لو انتهكت القانون الدولى.

ومن المقرر أن يقول زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، فى خطاب يلقيها لثلاثاء، إن المحافظين لا يمكن أن يحكموا بينما يتقاتلون مثل الفئران فى كيس.

من جانبها، قالت صحيفة التليجراف إن الحكم يخاطر بخلق أزمة كبيرة لرئيس الوزراء سوناك بعد استقالة وزير الهجرة روبرت روبرت جينريك لاعتقاده أن الخطط كانت ضعيفة للغاية. وحذرت الصحيفة من أن خسارة التصويت الذى يجريه نواب حزب المحافظين لتحديد موقفهم من دعم التشريع، سيكون بمثابة ضربة مدمرة لسلطة سوناك. وقال أحد النواب أن منصب رئيس الوزراء سيكون محفوفا بالمخاطر.

وكانت المرة الأخيرة التي رُفض فيها مشروع قانون حكومي في مرحلة مماثلة ــ القراءة الثانية ــ في عام 1986؛ ومع ذلك، سيحتاج 29 نائبًا فقط من أعضاء البرلمان إلى التصويت ضد التشريع للقضاء على أغلبية السيد سوناك.