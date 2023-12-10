صحة الغربية: 162 فريقا طبيا ضمن قوافل شاملة أمام لجان الانتخابات.. صور

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

وفرت مديرية الصحة بالغربية، قوافل طبية وعلاجية شاملة أمام اللجان الانتخابية للكشف والعلاج بالمجان، وتابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاستعدادات النهائية لخطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية.

وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشئات القطاع الصحى بالمحافظة تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والدفع 116 عربة إسعاف بالتنسيق مع هيئه الإسعاف لتأمين 14لجنة عامة وثابتة ومتحركه بجميع الجان، واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءًا خلال فترة الانتخابات الرئاسية

وأوضح وكيل الوزارة على الدفع بـ162 فريقا طبيا للمبادرات الرئاسية بمختلف المراكز وتوفير 4 عيادات متنقلة مجهزه بالأطقم الطبية بلجان المغتربين، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشئات الصحية.

ووجه "وكيل الوزارة" بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشئات التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطنى للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميدانى للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أى كان نوعها فى محيط اللجنة، وفى الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم.















