سيدة مسنة بالغربية: هنتخب الرئيس السيسي وهو حبيبنا.. فيديو

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

حرصت سيدة مسنة من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، على الذهاب إلى مقر لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وتم نقل السيدة في سيارة لمقر لجنتها، وفور وصولها، قالت: "هنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي هو حبيبنا ومينفعش البلد من غيره".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.