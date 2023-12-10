سيدة تصطحب ابنتها فى التصويت بانتخابات الرئاسة بشبرا.. صور

كتب سليمان النقر _ محمد عراقي

حرصت سيدة على اصطحاب ابنتها أثناء عملية التصويت داخل إحدى لجان الساحل بشبرا، والمساهمة فى رسم مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، رغم عدم بلوغها السن القانونية للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.

ويتواصل توافد المواطنين من الرجال والسيدات والشباب على اللجان الانتخابية بدائرة روض الفرج والساحل للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تقام على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.