اليوم السابع
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سيدة تصطحب ابنتها فى التصويت بانتخابات الرئاسة بشبرا.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:30 م
سيدة تصطحب ابنتها فى التصويت بانتخابات الرئاسة بشبرا.. صور طفلة تشارك والدتها فى العملية الانتخابية
كتب سليمان النقر _ محمد عراقي

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حرصت سيدة على اصطحاب ابنتها أثناء عملية التصويت داخل إحدى لجان الساحل بشبرا، والمساهمة فى رسم مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، رغم عدم بلوغها السن القانونية للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.
 
ويتواصل توافد المواطنين من الرجال والسيدات والشباب على اللجان الانتخابية بدائرة روض الفرج والساحل للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تقام على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
 
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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

 

 







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عبد الفتاح السيسي

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