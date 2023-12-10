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سيدة تتنظر على كرسى متحرك للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:37 م
سيدة تتنظر على كرسى متحرك للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024 جانب من الانتخابات
كتبت أسماء أمين

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أجرى اليوم السابع لقاء مع إحدى السيدات التى تتنظر للإدلاء بصوتها على الرغم من مرضها التى يمنعها من التحرك .
 
وأكدت السيدة عصمت المغربى لليوم السابع أنها حرصت على الحضور  للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأنها تنوى اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى نظرا لشعوره بالمواطن الفقير .
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة
 
ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات
 
ويخوض كل من المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس لمصر  منذ عام 2014 وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، السباق الرئاسي.
 
 






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