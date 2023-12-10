اليوم السابع
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زوج يطالب بإسقاط حقوق زوجته الشرعية بعد 13 عام زواج بأكتوبر.. اعرف التفاصيل

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:00 ص
زوج يطالب بإسقاط حقوق زوجته الشرعية بعد 13 عام زواج بأكتوبر.. اعرف التفاصيل محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالخروج عن طاعته ورفضها الرجوع لمسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ليؤكد:"زوجتي لاحقتني بعد 13 عام زواج بتهم كيدية للانتقام مني، واتهمتني بتبديد منقولاتها والاستيلاء على 460 ألف جنيه ثمن المصوغات التي قامت ببيعها".
 
وقال الزوج:"المشاكل اشتعلت بيننا بعد علمي ببيعها المصوغات الذهبية دون علمي ومنحها الأموال لشقيقها لإنقاذه من الحبس وعندما واجهتها وطالبتها بأن يسجل شقيقها شيك بالمبلغ لضمان حقوقنا انهالت علي بالسب والقذف ولاحقتني بدعاوي الحبس وحرمتني من أولادي، لتهرب من المنزل وتتركني وتلاحقني لطلب الطلاق".
 
وتابع:" دمرت حياتي وسرقت أموالي، وطالبتني بتعويضها مقابل رجوعها لمنزلي وذلك بشراء مصوغات جديدة لها، وشهرت بسمعتي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
 
وأضاف :"حاولت أن تساومني على الطلاق، وهددتني بالمؤخر والنفقات وقائمة المنقولات، وقدمت مستندات لإثبات أن الإساءة من جانبها، وادعت هجري لها كذبا".






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